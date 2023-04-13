Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Fed'in enflasyon ve resesyon ikilemi arasında gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan, Fed yetkililerinin politikalara ilişkin verdiği karışık sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yavaşladığını ancak hala Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir şekilde düşmediğini belirtti. Enflasyonun hedeflere geri dönmesinde birkaç aya daha ihtiyaç olduğunu ifade eden Barkin, talepte soğumaya rağmen enflasyonun "kırıldığına" dair henüz bir kanıt görmediğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonu düşürmede daha fazla politika sıkılaştırmasına gerek duyulabileceğini ancak faiz artışları yapılmadan da ekonominin yavaşlamaya devam edebileceğini düşünmek için iyi nedenler olduğunu söyledi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 3'ün biraz üzerinde olmasını beklediğini aktaran Daly, politika sıkılaştırmasının her toplantıda faiz artırımı beklemedikleri bir noktaya ulaştığını belirtti.

Öte yandan, dün açıklanan Fed tutanakları, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasını değerlendirdiğini ancak son kararın 25 baz puanlık artışı yönünde olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Tahvil piyasalarında ve emtia fiyatlarında hareketlerin dar banta sıkıştığı görülürken, resesyon endişesiyle pay piyasaları günü değer kaybıyla tamamladı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, bugün açıklanan veriler, bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret etti.

Buna göre, Almanya'da TÜFE'deki artış martta yüzde 7,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de ise sanayi üretimi öngörülerden az yavaşladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Banka'nın eylül ayına kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki beklentiler güç kazanırken, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceği tahmin ediliyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya'nın önemli bankalarından SoftBank'ın Çinli teknoloji devi Alibaba'daki payını satacağına ilişkin haberler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Öte yandan, Çinli inşaat şirketi Sunac'ın yaklaşık bir yıl aradan sonra işleme açılmasına karşın rekor seviyede değer kaybetmesi de risk iştahını olumsuz etkiledi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ihracat martta yıllık yüzde 14,8 artarken, ithalat yüzde 1,4 azaldı. Ülkenin mart ayındaki dış ticaret fazlası 88,2 milyar dolar oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,43 üzerinde 5.146,11 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,3147'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,3230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.