İspanyol STK kuruluşu, Orta Akdeniz'de kurtardıkları göçmenler için güvenli liman arayışını yineledi. İspanya Sivil Toplum Kuruluşu olan (STK) Open Arms yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz’de kurtardıkları 363 göçmen için gemide durum daha karmaşık hal almaya başladı. Gemide yiyecek stokunun azaldığını ve göçmenlerin artık bitkin düştüğünü belirten yetkililer acil güvenli limana çıkmanın ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Yedi gündür seyir halinde olan gemide göçmenlerden vücudunda yanık izi ve sağlık sorunu olan iki kişi İtalyan makamlarınca karaya çıkartıldı.

Libya açıklarında yaptıkları 5 operasyonda 363 göçmen kurtaran STK, kurtardıkları göçmenlerden 38'inin reşit olmadığını ve yanlarında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti.

Güvenli liman için çağrı yaptığı bölgeye en yakın Avrupa Birliği Malta’ya yaptıkları başvurunun 3 kez reddedildiğini belirten yetkililer İtalya’nın ise hala cevap vermediğini açıkladılar.

Open Arms yetkilileri, Güney Sudan, Gambiya, Mısır, Senegal, Çad, Burkina Faso, Gine Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olduklarını açıkladıkları göçmenlerin, daha güvenli olacağını düşündükleri AB ülkelerindeki limanlara bırakmak istiyor.

STK’lar Orta Akdeniz'de kurtardıkları göçmenleri güvenli bulmadıkları gerekçesiyle Libya'ya değil, coğrafi olarak bölgeye en yakın AB ülkeleri İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor ancak AB ülkeleri arasında düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusundaki aksaklıklar ve anlaşmazlıklar, kurtarılan düzensiz göçmenlerin zaman zaman STK gemilerinde denizde uzun süre bekletilmesine neden oluyor.

Vira Haber