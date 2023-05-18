Kurtuluş Meşalesi 104 Yıl Önce Samsun’da Yakıldı

İşgal altındaki bir ülkenin kurtuluşunu millette gören ve İngiliz donanmasının demir attığı İstanbul'dan silah arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşale 104. yıldır yanıyor.

Bizler de Vira Haber ailesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız...

Vira Haber