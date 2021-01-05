Kuruyan Barajdan Balık Kurtarma Seferberliği

İstanbul’da da kuruyan Ömerli Barajı’nın son durumu havadan çekilen imgelerde gözler önüne serildi. Baraj sularının çekilmesiyle baraj tabanında su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintilerinde sazan, kefal, yayın, levrek cinslerinde binlerce yavru balık mahsur kaldı. Oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu.

PENDİK BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Pendik Belediyesi takımları ve Ömerli Barajı gönüllüler takımı harekete geçti.

Gruplar, su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için vakitle yarıştı. Grupların ağır çalışması sonucu binlerce yavru balık kurtarıldı. Öte yandan yavru balıkları kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

“YAVRU BALIKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, “Ömerli Barajı’nın kenarında vakit hayli vakit geçiriyoruz. Baraj suyunun çok derecede çekilmesi sonucu öbek ismi verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Gruplar ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma çalışması başlattık. Pendik Belediyesi’ne ve Ömerli Barajı gönüllüler grubuna teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

“ON BİNLERCE YAVRU BALIĞI DERİN SULARA BIRAKTIK”

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma grubunda vazife alan Naim İbiş, “Ömerli Barajı’nın Buyruklu bölgesinin tamamı geçen aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye gruplarımız ve istekli arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık” diye konuştu.

Vira Haber