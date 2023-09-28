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Kuşadası Açıklarında 93 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası Açıklarında 93 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlardaki 93 düzensiz göçmen ele geçirildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Korveti tarafından lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları hareketli lastik botlardaki 93 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vira Haber

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