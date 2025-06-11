Kuşadası Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ne Yoğun İlgi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'nde yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, 4 günde toplam 5 bin 212 kişiyi ağırladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan tematik müzeler, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmeyi sürdürüyor. Kültür ve tarih tutkunları için önemli çekim merkezleri haline gelen Kuşadası’nın müzeleri arasında yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ise özel bir yere sahip. Türkiye'nin ilk tematik deniz ticaret tarihi müzesi olan ve Haluk Perk Vakfı iş birliğiyle açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, ev sahipliği yaptığı zengin eser koleksiyonu kadar tarihi, konumu ve eşsiz manzarası ile de dikkat çekiyor.



Vira Haber