Kuşadası’na 5 ayda 40 kruvaziyer demirledi

Geçen yıl 34 kruvaziyerle 22 bin 438 yolcunun geldiği Kuşadası, bu yıl da ağırladığı gemi ve yolcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 5 ayında Kuşadası'na 40 kruvaziyer gelirken Marmaris'e 6, Bodrum ve Dikili'ye ise birer kruvaziyer demirledi.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye'nin kruvaziyer turizmde dünyada ilgi çeken renkli bir ülke olduğunu, bu alanda toparlanma sürecine girdiklerini belirtti.

Rakamların son 2 yıla göre sevindirici olduğuna dikkati çeken Güngör, sezon sonunda 198 gemiyle 185 bin yolcuyu ağırlayacaklarını dile getirdi.

"HEDEF 3 MİLYON GEMİ YOLCUSU"

2020 rezervasyonlarının oldukça iyi olduğunu, gelecek yıl 300'ün üzerinde gemiyle 350 bin turistin gelmesini beklediklerini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Türkiye Batı Akdeniz'den ve diğer Kuzey Afrika ülkelerden daha fazla tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Bu anlamda inanılmaz bir talep var Türkiye'ye, 2015 yılında yaklaşık 3 milyon turist kruvaziyerle geldi. Son yıllarda biraz düşüş gösterdi ama 2019 yılı itibarıyla sektör tekrar büyümeye devam edecek. Önümüzdeki iki yıl içerisinde tekrar 3 milyon gemi yolcusunu Türkiye'de göreceğimizi düşünüyoruz. 2019 yılı itibarıyla kruvaziyerde kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra da yükselerek devam edeceğine inanıyoruz."

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

İlçe esnafından Efe Esen, önceki yıllarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını fakat bu yıldan itibaren toparlanma sürecine girdiklerini söyledi.

Kruvaziyer sayısındaki artışın esnafın kazancıyla paralel olduğunu aktaran Esen, "İlçe esnafı olarak bu bizi sevindiriyor. Zor geçen süreçte yılmadık. Çok büyük mücadeleler verdik. Umudumuzu kaybetmedik. 2019 yılı bizim için bir umut oldu. Bunun için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf Habidder Kekeç de "Sıkıntılı geçen 2 yılın ardından bu yıl hareketlenme var. Esnaf daha mutlu ve yüzü gülüyor. Gelecekten umutluyuz. Biz de esnaf olarak üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vira Haber