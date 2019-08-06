Kuşadası'na 7 ayda 103  kruvaziyer demir attı

Bahama bayraklı "Marella Discovery" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Olympia"adlı kruvaziyer gemileri Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 3 bin 909 yolcudan bazısı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Böylece Kuşadası ilçesi, 2019 yılında şimdiye kadar 103 kruvaziyer gemisinden inen 84 bin 800 yolcuyu misafir etmiş etti.

Kuşadası Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, limana 2019 yılında 198 kruvaziyer gemisi ile 185 bin yolcunun geleceğini belirtti.

Vira Haber