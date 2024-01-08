Kuşadası'ndan Yola Çıktı, Yunan Adalarını Dolaşıyor

İlk durağı Samos kıyıları olan deniz kaplumbağası, Yunan adalarını dolaşıyor. İzmir kıyılarında geçtiğimiz Ocak ile Mart ayları arasında 1’i erkek 2’si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Nesli tehlike altında olan carettalar, tedavi edilmeleri için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. Bakıma alınan carettalar, yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden denizle buluşturuldu. Güzel İzmir adı verilen deniz kaplumbağasına güneş enerjisiyle çalışan uydu takip cihazı takıldı. Suyla buluşan ve 4 günde yaklaşık 18 deniz mili (30 km) yol kat eden caretta carettanın ilk durağı ise Samos kıyıları olmuştu. Çizdiği rotaları takip edilen deniz kaplumbağası Ege Denizi’ni çok severken, Yunan adalarında dolaşıyor. Anlık uydu üzerinden takip edilen Güzel İzmir, Kos Adası yakınlarına ulaştı.

Vira Haber