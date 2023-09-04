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Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

Vira Haber

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