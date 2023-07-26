“Kuzey Ege’yi Marka Haline Getirmek İstiyoruz”

Toplantının gündeminde oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Mayıs ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Temmuz ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“Hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız”

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan ve devletimizin, ekonomimizin tüm çarklarını yok etmeyi hedefleyen hain darbe girişimini hiçbir zaman unutulmayacaklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek “ 15 Temmuz’un, 7.yıl dönümünde ülkemizin özgürlüğü, demokrasisi, vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

“Kuzey Ege’yi marka haline getirmek istiyoruz”

Denize dokunma adına yapılan en güzel faaliyetlerden biri olan yelken ve sörf aktivitelerini Kuzey Ege’de arttırmak ve Kuzey Ege Bölgesi’ni bir marka haline getirmek istediklerini belirten başkan Adem Şimşek; “Sezon öncesi yaptığımız konuşmalarda Kuzey Ege’nin özellikle deniz sporları açısından daha fazla ön plana çıkması için imkanlarımız doğrultusunda destek vereceğimizi söylemiştik. Türkiye Yelken Federasyonumuz ‘Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1.Ayak’ Çandarlı’da gerçekleşti. 20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun bazı giderlerine sponsor olarak katkıda bulunduk. Denizciliği sevdirme adına yaptığımız bu çalışmaları yılsonuna kadar devam ettireceğiz.” Dedi.

“Limanlarımızdaki yoğunluk artarak devam etmektedir”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2023 yılı Ocak – Haziran dönemi elleçlenen net ton 40 milyon 521 bin 956 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa, Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 6 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 61 milyon 73 bin 31 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 7,18 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 781 bin 801 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 748 bin 530 bin TEU karşılaştırıldığında % 4,44 artış olmuştur. 2023 yılı Mayıs – Haziran aylarına bakıldığında tahliye tonajının temel 2 ürün üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ham petrol 3 milyon 839 bin 70 ton ve hurda demir ise 1 milyon 68 bin 896 ton olarak görünmekte. Boşaltma temel 2 mal cinsini taş kömürü, soya fasulyesi, kütük demir ve motorin takip etmektedir. 2023 yılı Mayıs – Haziran aylarına bakıldığında yükleme tonajının temel ürünlerinin petrol türevleri ve rulo saç olarak görülüyor. Petrol türevleri içinde en yüksek tonaj motorine ait olup 1 milyon 33 bin 874 ton olarak gerçekleşmiştir. Onu takip eden ürün ise 408 bin 610 ton ile rulo saç olmuştur. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Haziran dönemi uğrak yapan gemi sayısı 3 bin 241 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 8,03 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. Bu rakamlara baktığımız da limanlarımızdaki yoğunluk artarak devam etmektedir.”

Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber