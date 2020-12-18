Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma, IALA üyesi oldu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi, IALA üyesi olduğunu duyurdu.
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8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen IALA (Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği) Konsey Toplantısı'nda, konsey üyesi olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün önerisi ve 24 üye ülkenin onayıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi'nin IALA üyeliği nihai olarak kabul edildi.
Vira Haber
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Etiketler : kktc, kıyı emniyeti, IALA
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