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Lapseki-Gelibolu Hattı Feribot Seferleri Durduruldu

Lapseki-Gelibolu Hattı Feribot Seferleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

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Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Vira Haber

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