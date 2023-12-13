Lapseki-Gelibolu Hattı Feribot Seferleri Durduruldu
Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
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Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Vira Haber
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Etiketler : Lapseki, Gelibolu, Feribot Seferi, Çanakkale Boğazı
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