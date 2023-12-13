Lapseki-Gelibolu Hattı Feribot Seferleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Vira Haber