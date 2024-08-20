Lastik Bot Arıza Yaptı, 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması sonucu sürüklenen lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
A+A-
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : Muğla, Lastik Bot, Arıza, Marmaris
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.