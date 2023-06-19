Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer Ilgın'ın eşi Leyla Ilgın vefat etti. Merhume Leyla Ilgın’ın cenazesi Çengelköy Mehmet Ali Aydınlar Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhumeye Vira Haber ailesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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