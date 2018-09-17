Limak Enerji Çevre Timi iş başında

Daha önce Küreklidere Şelalesi, Mudanya merkez ve Kumyaka bölgesindeki kıyı alanı ve Yalova’da bulunan Hasan Baba Piknik Alanı’nı temizleme çalışması yürüten Çevre Timi’nin yeni adresi Dağyenice Göleti oldu.

Dünya Temizlik Günü gibi anlamlı bir günde çevre temizleme etkinliğine imza atan Çevre Timi, son etkinliğinde hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile 'temizlik' kavram ve bilincinin geniş kitlelere duyurulmasını sağladı.

“Dağyenice’ye Çevre Timi Eli Değdi”

Düzenli olarak faaliyetlerine devam eden Limak Enerji Çevre Timi, Bursa Nilüfer’de bulunan Dağyenice Göleti’ni temizleyerek, doğaya bırakılan çöplerin insan hayatını nasıl tehdit ettiğini ve doğal miraslarımız yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını bir kez daha göstermiş oldu. Yapılan çalışma ile göletin çevresi doğal görünümüne kavuşurken, her yıl dünya çapında yapılan etkinliklerin asıl amacı olan “çöp körlüğü” yaşayan insanlara devasa bir harekete geçme projesi ile farkındalık kazandırma hedefi de gerçekleşmiş oldu.

“570 Kilogram Çöp Toplandı”

Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, farkındalık yaratıyor. Ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli olduğunu belirten Çevre Timi üyeleri, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında bu etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. İçerisinde doğa harikalarını barındıran ülkemizin temizliğine bir katkı da biz sağladık. Bu anlamlı günün bir diğer önemi de çöp toplama farkındalığının her bir bireye yansıtılması. Biz Çevre Timi olarak hep birlikte bir duyarlılık örneği gösterdik. Etkinliğe katılım sağlayan; Çimtaş Sosyal Sorumluluk Ekibi, Hilton Bursa çalışanları, UPS Türkiye Bursa Ekibi, JCI Bursa, SİYAMDER Bursa, Decathlon Bursa Korupark AVM ve Decathlon Bursa Marka AVM ile birlikte 570 kilogram çöpü doğadan topladık. Etkinliğin pek çok kuruluşu bir araya getirmesinden dolayı oldukça sevinçliyiz.” dedi. Çevre Timi, ülkenin dört bir yanında örnek teşkil edecek projelerine devam edecek.

Vira Haber