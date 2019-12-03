Limak Enerji’ye engelsiz bilişim ödülü

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Engelsiz Bilişim Ödülleri’ sahiplerini buldu. Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine çeşitli kategorilerde verilen ödüllerde, Limak Enerji tarafından devreye alınan İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi ödüllendirildi. Şirketin ödülü Genel Müdür Ali Erman Aytac’a takdim edilirken, projenin sektöründe ilk ve öncü olduğu vurgulandı. Şirketten yapılan açıklamada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurum olarak, toplumun her kesimini kapsayacak ve toplumda fırsat eşitliği yaratacak projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başlarına yerine getirebilmeleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için zorunluluklardan biri. OECD ve Avrupa Birliği verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşuyor. Dünyada 1 milyar engelli birey yaşıyor. Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayımız 9 milyon. Bu rakam nüfusumuzun %13’üne tekabül ediyor. Bu nüfusun yaklaşık 2 milyonunu ise işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu bireylerimiz maalesef bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma anlamında çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm kategorilerdeki engelleri ortadan kaldırmak için bu projeyi devreye aldık. Projemiz, engelli bireylerin sorunlarına farkındalık oluşturması ve bu bireylerin bilgiye erişimlerine yönelik çözüm sunması nedeniyle oldukça değerli. Aldığımız ödül ise bir gün değil, her gün engelli vatandaşların yaşamlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşündüğümüz ve adımlarımızı bu yönde attığımız bir sürecin yansıması. Bu ödül ile toplumsal farkındalığa işaret ediyor, diğer şirketlere örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayatlarına katkıda bulunan projelerin daha da artmasını umut ediyoruz.”

2018 yılında devreye alınan ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen İşaret Dili Görüşme Hattı Projesi’nden yararlanmak isteyen Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşlar 0555 0 646 646 numaralı hattı arayarak işlemlerini işaret dili ile yapabiliyor, tüm abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. Şirket uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezi ve e-Devlet üzerinden, ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerin de hizmet almasını kolaylaştırıyor.

Vira Haber