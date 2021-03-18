Limanda Kayıkçı Kavgası

Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre Antalya’da Kaleiçi Yat Limanı’ndaki gezi teknesi sahipleri ile balıkçılar icralık oldu. 49 gezi teknesini işleten Kaleiçi Yat Limanı Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, yaklaşık 25 balıkçı teknesine 2 yıllık bağlama ücreti faturası gönderdi. Toplamda 3 milyon lirayı bulan faturalara itiraz eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Antalya Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği (ANKOBDER), kooperatifin böyle bir yetkisi olmadığını kaydetti. Kooperatif ise balıkçıların itirazı sonrası ilamsız takip yoluyla icra başlattı.

YAT LİMANINI TERK EDİN

Kesilen faturalar ve icra takibi üzerine ANKOBDER; Yat Limanı’nın ana işletmecisi olan Büyükşehir Belediyesi şirketi Antalya Ulaşım AŞ’ye başvurdu. Yat Limanı’nın sadece bağlama sözleşmesi olan tekne işletmecileri tarafından kullanılabileceğini belirten Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, “Kesilen faturalar yargıya intikal etmiş durumda. Limanı günübirlik kullanan teknelere fatura kesme yetkisi Kaleiçi Yat Limanı Yelkenli ve Motorlu Taşıma Kooperatifi’nindir. Balıkçıların bağlama sözleşmesi yok. Fatura kesilmemesi için Yat Limanı’nı terk edip Balıkçı Barınağı’na gitmeleri gerekiyor” yanıtını verdi.

FATURALAR YASAL DEĞİL

Kooperatif tarafından kesilen faturaların yasal olmadığını savunan ANKOBDER Başkanı Orhan Yakar, “Ne kooperatifle ne de anlaşmalı olduğu Antalya Ulaşım AŞ ile herhangi bir sözleşmemiz yok. Kooperatif tarafından verildiği belirtilen hizmetlerden de hiçbir zaman faydalanmadık. Kooperatif sözleşme gereği kendi üyesi gezi tekneleri, deniz otobüsleri ve günübirlik gelen yatlardan hizmet bedeli alabilir. Fakat kesinlikle fatura kesemez. Biz günübirlikçi değiliz” dedi.

”300 YILDIR BURADAYIZ”

3 yıldır yaptıkları yasal girişimlerden sonuç alamadıklarını belirten Yakar, “Kooperatif deniz yüzeyinin tamamının sahibi gibi yıllık bağlama ücreti adı altında fatura kesip tahsilat yapmaya çalışıyor. İcra takibi başlatarak da üyelerimizden haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’yle yaptığı sözleşmeyi kullanma çabasında olan tekne işletmecileri, amatör balıkçıları uyuşturucu, fuhuş gibi yasa dışı faaliyetlerle suçluyor. Oysa Kaleiçi’nin gerçek sahipleri olan balıkçılar 300 yıldır buradalar. Balıkçılık dedelerimizden, babalarımızdan kalma mirastır. Biz buranın tarihi dokusuyuz. Hiçbir yasal sözleşmeye dayanmayan ve küçük balıkçıları mağdur eden bu uygulamaya son verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Vira Haber