Limanda Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)tarafından limanda temizlene çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda liman dibi ve dereağzı mevkinde deniz dibi derinliklerinin ciddi anlamda düştüğünü açıkladı. TTK’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Türkiye Taskömürü Kurumumuza ait olan Zonguldak Limanımızda Kurumumuz tarafından dip temizleme çalışması yaptırılmaktadır. Kurumumuz Zonguldak Limanı içine akan derenin taşıdığı teressübat sebebiyle liman dibi ve dere ağzı mevkilerinde deniz dibi derinlikleri ciddi oranlarda düşmüştür. Kurumumuzca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği ile 27.07.2023 tarihinde yapılan sözleşme ile bir adet kazar ve iki adet döküm gemisiyle 04.09.2023 tarihinde liman derinleştirme çalışmalarımıza başlamıştır. Günlük ortalama 1.000' deniz dibi taraması yapılarak 30.03.2024 tarihi itibariyle 93.250 m' malzeme liman dibinden temizlenerek Zonguldak Liman Sahası dışına çıkartılma, çalışmaları devam etmektedir. Limanımızdan 200.000 m' teressübat çıkartılarak limanın standart derinliğe indirilmesi planlanmaktadır”dedi.

Vira Haber