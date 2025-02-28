Limandan Çıkan Gemi, Başka Bir Gemiyle Çatıştı

Olay, Gemlik ilçesi Roda Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan hareket eden bir gemi, başka bir gemiye çatıştı. Kaza anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansırken, kaza yapan gemi hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

Vira Haber