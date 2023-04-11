Limanlarda Elleçlenen Konteyner ve Yük Miktarı Verileri Açıklandı

Buna göre 2023 yılı Mart ayında Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalarak 43 milyon 309 bin 966 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 azalarak 135 milyon 349 bin 488 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 787 bin 567 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemelerinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 394 bin 917 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 392 bin 650 TEU olarak kaydedildi.

Yunanistan, 2023 yılı Mart ayında 103 bin 35 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 84 bin 976 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 78 bin 956 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 689 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,3’ü (32 bin 142 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

2023 yılı Mart ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 60 bin 71 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94,8’i (56 bin 959 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan’ı sırasıyla, 44 bin 89 TEU ile İsrail’den ve 38 bin 131 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Mart ayında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 191 bin 114 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 737 bin 877 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 24 bin 221 ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

En fazla artış 40’ lık konteynerlerde taşınan yüklerde oldu

2023 yılı Mart ayında limanlarda 6 milyon 84 bin 433 ton 40’lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 40’lık dolu konteyner, 1 milyon 189 bin 859 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%24,3’lük artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 676 bin 623 ton artış ile motorin 842 bin 981 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2023 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 291 bin 998 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 955 bin 896 ton ile Amerika’ya ve 899 bin 602 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 275 bin 657 tonu (%21,3’ü) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 16 bin 341 tonu ise (%78,7’si) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Konteynerlerin yüzde 10,4’ü Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2023 yılı Mart ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 787 bin 567 TEU konteynerin %10,4’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mart ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 artışla 82 bin 269 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azalışla 705 bin 298 TEU oldu.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 274 bin 809 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 272 bin 945 ton ile Mısır’dan ve 1 milyon 259 bin 487 ton ile Amerika’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 501 bin 539 tonu (%6,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 6 milyon 773 bin 270 tonu ise (%93,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dolu konteyner elleçlemeleri %2,6 azaldı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına bakıldığında, 2023 yılı Mart ayında limanlarda elleçlenen boş konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 229 bin 31 TEU oldu. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 azalarak 777 bin 724 TEU olarak gerçekleşti. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 6 bin 756 TEU konteynerin yüzde 24,8’ini (249 bin 898 TEU) 20’ lik konteynerler, yüzde 75’ini (755 bin 224 TEU) 40’lik konteynerler ve yüzde 0,2’sini (bin 634 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Konteyner ve yük İstatistiklerinin detayları için tıklayınız.

Vira Haber