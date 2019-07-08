Her yıl inovatif ve sürdürülebilir ürünler geliştiren ve yaşları 15 ila 17 arasında değişen lise öğrencileri, bu yıl, deniz kirliliği sorununu yok etmek adına deniz yüzeyindeki atıkları temizleyen “MAREEN” isimli bir ürün üretti. Yaptıkları ürün ile FOX ve CNN Türk gibi kanalların ana haberlerine de konuk olan öğrenciler, projeleri ile büyük ses getirdi. Yapmış oldukları proje ile Gençbizz Girişimcilik ve Ticaret Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak Türkiye'nin en başarılı öğrenci şirketi seçilen liseli öğrenciler, 4-5 Temmuz’da Fransa'da gerçekleşen Avrupa finallerinde ülkemizi temsil ederek 39 ülke arasından JA Avrupa YILIN ŞİRKETİ seçildi. Ayrıca Fedex özel ödülünü de alarak ülkemize 2 ödülle dönecekler. Fransa'da ülkemizi temsil eden Ece Eyüboğlu, Arya Yurdacan, Melis Erdoğan, Öykü Ulusay, Ece Yakın ve Alara Kaymak isimli liseli 6 kız öğrenciye manevi desteğinin yanı sıra sunum ve sponsorluk konusunda da destek olan WISTA Türkiye, bir kez daha kız çocukların başarıya ulaşması noktasında tüm gayretini sarf etti.

“Çevre konusunda duyarlı çocuklarımızın olması ümit verici”

Deniz kirliliği ile mücadele noktasında birçok projenin içerisinde yer almaya gayret ettiklerine dikkat çeken WISTA Türkiye Başkanı Av. Nazlı Selek, “Çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştiren ve sistemler üreten projelerin destekçisi olmaya gayret edeceğiz. Çevre konusunda duyarlı çocuklarımızın olması ümit verici. Denizlerimizin için emek veren tüm ‘can’lara gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber