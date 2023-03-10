Litvanya Merkezli Logiva, Sarp intermodal'in Grup Şirketleri Arasına Katıldı

Litvanya merkezli uluslararası taşımacılık şirketi Logiva ile Türkiye’nin öncü lojistik şirketlerinden Sarp Intermodal, Baltık pazarında büyümek için güçlerini birleştirdi. Logiva, Sarp Intermodal’in grup şirketleri arasına katıldı.

Türkiye ile Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya arasında kara yolu taşımacılığı, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde uzmanlaşan Logiva, Sarp Intermodal’in filosundaki 5 bine yakın araç ve ekipman havuzundan yararlanarak gücünü pekiştirecek.

Litvanca, İngilizce, Rusça ve Lehçe konuşan uzman çalışanları ile pazarda öne çıkan Logiva, Türkiye-Litvanya arasında kara yolu taşımacılığı pazarının yaklaşık yüzde 15’ine sahip. Şirket, iş birliği sonrası Türkiye-Litvanya hattında pazar payını kısa sürede iki katına çıkararak yüzde 30’a ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye-Baltık hattında özmal araçları ile hizmet verecek olan Logiva, komple taşımalara ilave, haftalık düzenli parsiyel seferler de gerçekleştiriyor. Minivan hizmetiyle de oldukça hızlı bir taşıma süreci sunan şirket, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında 72 saatte ekspres taşımacılık hizmeti veriyor.

Şirket kara yolu taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra intermodal faaliyetlerine de kısa süre içerisinde başlamayı planlıyor.

Baltık pazarında hedef liderlik

Litvanya’nın Başkenti Vilnius ve İstanbul ofislerine ek olarak bu yıl içinde diğer Baltık ülkelerinde de yapılanmaya gidecek olan Logiva, orta vadede Türkiye-Baltık hattının en büyük oyuncularından biri haline gelmeyi amaçlıyor. Şirket uzun vadede ise, İskandinav ülkeleri ve Doğu Avrupa pazarında büyümeyi stratejik hedef olarak belirledi.

Bu arada TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin Litvanya, Letonya ve Estonya’dan oluşan Baltık ülkelerine ihracatı 1 milyar 241 milyon dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 1 milyar 99 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle Türkiye’nin Baltık ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi, 2 milyar 340 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine çıktı.