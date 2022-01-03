Lojistik Sektörünün İhracat Şampiyonu Ekol Oldu

Ekol’ün yenilikçi vizyon ile yatırımlarını sürdürdüğü 2021 yılını anlamlı bir ödülle noktalamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, lojistik sektörünün gelişimine ve 2022 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yükselen taleplere bağlı olarak lojistik sektörünün 2021 yılında başarılı bir performans gösterdiğini ve dünyada pazar büyüklüğünün 5,5 trilyon dolar civarında gerçekleştiğini söyleyen Ekiz, 2022 yılına iyimser baktıklarını belirtti.

2022’nin sektörde iş hacimlerinde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağını belirten Ekiz, “Her zaman olduğu gibi bu yıl da Ekol’ü ileriye taşıyan yenilikçi vizyonumuz ile insanımıza, tesislerimize, filomuza, AR-GE ve inovasyona yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Ülkemizde ve uluslararası arenada emin adımlarla yol alırken, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak işlere adımızı yazdırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

2020 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracat ve 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini sağlayan firmaların ödüllendirildiği İhracat Şampiyonları Ödülleri’nde 17 kategoride değerlendirme yapıldı.

Vira Haber