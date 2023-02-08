Maersk: İskenderun Limanı'nda Yapısal Hasar Söz Konusu

İskenderun Limanı'nda depremler sonrası çıkan yangın etkisini devam ettirirken, Maersk'ten depremin yapısal hasar bıraktığı yönünde bir açıklama geldi.

Bloomberg'in haberine göre şirket depremlerin İskenderun Limanı'nda operasyonel etki yarattığını belirtti. Habere göre şirket konteynerleri diğer merkezlere yönlendirecek.

Maersk, müşterilerine gönderdiği güncellemede, “Liman maalesef ciddi yapısal hasara maruz kaldı. Bu da bir sonraki duyuruya kadar tüm operasyonların tamamen durdurulmasına neden oldu” dedi.

Güncelleme notunda, "Yollar da büyük ölçüde depremden etkilendi. Şu anda satıcılar bölgede ve çevresinde herhangi bir kamyonu hareket ettirmiyor. İskenderun’daki durum nedeniyle limana bağlı veya halihazırda denizde olan tüm rezervasyonlar için varış noktası değişikliği yapmamız gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Maersk, “Şu anda konteynerleri operasyonel fizibilite dahilinde yakındaki merkezlere yönlendirmeyi veya Mersin Limanı, Port Said dahil olmak üzere aktarma limanlarında tutmayı planlıyoruz” dedi.

Depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda gece saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir yangın çıkmıştı.

Limak Şirketler Grubu ilk açıklamasında, Limakport İskenderun Limanı'nda kısmi hasar olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Bloomberg HT

