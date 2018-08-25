Maersk, Kuzey Buz Denizi'ni kullanmaya başladı

Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk, bir ilke imza atarak konteyner gemisiyle kutup dairesinde sefere çıktı.

Buzullar sebebiyle daha önce konteyner gemileri için uygun olmayan rota, küresel ısınmanın etkisiyle buzların erimesi sonucu kullanılabilir hale geldi. Test seferinin başarılı olması halinde bu işten en kârlı çıkan ülkelerden biri de Rusya olacak.

Kuzey Denizi rotasının Doğu Asya ve Avrupa arasındaki yolu önemli ölçüde kısaltması ve iki kıta arasındaki ticareti hızlandırması bekleniyor.

Bazı uzmanlar bu rotanın büyük bir küresel nakliye arteri haline gelebileceğini ve Mısır'ın Süveyş Kanalı'na alternatif olabileceğini düşünüyor. Fakat Maersk sözcüsü şu an için bu yolu halihazırdaki rotalara alternatif olarak görmediklerini çünkü burada yolculuğun şimdilik yılın sadece üç ayında mümkün olduğunu belirtti.

Öte yandan Rus yetkililer, yeni nesil buz kırıcı gemilerin 2020'lerden itibaren bu rotanın yılın 12 ayında açık kalmasını sağlayabileceğini vurguluyor. Yeni güzergahın Süveyş Kanalı'nı kullanan Doğu Asya-Avrupa hattını 21 bin kilometreden 12 bin 800 kilometreye düşürmesi ve transit süresini 10-15 gün kısaltması bekleniyor.

Güzergah mevcut Süveyş Kanalı üzerinden gidilen rotadan çok daha kısa olsa da deniz taşımacılığı için uygun olup olmadığı Maersk'in denemesinden sonra belli olacak.

Arktik Denizi'nden geçecek ilk konteyner gemisi

İlk seferi düzenleyen konteyner gemisi M/V Venta Maersk, Rusya'dan gönderilen balıkları ve Güney Kore menşeili elektronik ürünleri taşıyor. Perşembe günü Rusya'nın doğu kıyısındaki Vladivostok limanından ayrılan geminin önce Güney Kore'deki Busan'a gitmesi, önümüzdeki hafta başındaysa buradan ayrılarak 1 Eylül civarı Bering Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor. Gemi Eylül sonunda St. Petersburg'a varacak.

Kuzey Denizi'nden geçmek isteyen gemiler şu ana kadar ancak nükleer enerjili Rus buzkıranlar eşliğinde seyredebiliyordu.

Venta Maersk, rotaya yelken açan ilk konteyner gemisi olsa da diğer gemi tipleri daha önce bu rotayı kullanmıştı. Örneğin Rus doğalgaz üreticisi Novatek, ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yükünü Temmuz ayında Kuzey Denizi Yolu ile Çin'e ulaştırmıştı.

Vira Haber