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  3. Makine Arızası Yapan Lüks Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı
Makine Arızası Yapan Lüks Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Makine Arızası Yapan Lüks Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

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Bodrum Karaada açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki lüks tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Açık denizde sürüklenen 30 metre boyundaki tekne bota yedeklenerek Bodrum’a emniyetle demirledi.

Vira Haber 


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