Makine Arızası Yapan Tekneyi KEGM Ekipleri Kurtardı
Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
A+A-
Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Karagözler Tersanesi’ne emniyetle yanaştırıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : Makine arızası, KEGM, Fethiye
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.