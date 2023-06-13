İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ KAZALARI

  3. Makine Arızası Yapan Tekneyi KEGM Ekipleri Kurtardı
Makine Arızası Yapan Tekneyi KEGM Ekipleri Kurtardı

Makine Arızası Yapan Tekneyi KEGM Ekipleri Kurtardı

Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

A+A-

Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Karagözler Tersanesi’ne emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.