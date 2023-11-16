Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Malatya, Deprem, Battalgazi
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