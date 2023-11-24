Malatya’da Arda Arda Yaşanan Deprem Korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Vali Yazıcı: "Olumsuzluk yok"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, depremin hemen ardından ev ve iş yerlerinden çıkan çok sayıda vatandaşın sokak ve meydanlarda bekleyişi devam ediyor.

Depremler paniğe neden oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya'da meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup bu konuda intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun…"

Deprem anı güvenlik kameralarında

Öte yandan, deprem anı Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerindekilerin "Sallanıyoruz." diyerek dışarı çıkması yer aldı.

Görüntülerde deprem nedeniyle dışarı çıkan başka kişilerin de olduğu görüldü.

Başka bir görüntüde ise depremin ardından iş yerindekilerin dışarı kaçması yer alıyor. İş yerinin dış kamera görüntüsünde de ambulansın bir apartmana gelmesi görülüyor.

Deprem anı televizyonun canlı yayınında

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.

Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, canlı yayında yakalandı.

Deprem anında program yapımcısı, konuğu ve televizyon çalışanlarının panik yaşadığı görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki depreme Adıyaman'da yakalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yakalandığı merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük" dedi.

Bakan Özhaseki, Adıyaman Valiliğindeki koordinasyon toplantı sırasında yakalandıkları deprem sonrası çıktığı Adıyaman Valiliği önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Deprem anında hızlıca dışarı çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük. Çok şükür devlet olarak biz depremin ilk gününden itibaren ne yapılması gerekiyorsa onları sırayla yapıyoruz. Şu anda da yapılması icap eden kalıcı konut sağlıklı bir şekilde yapılması, güvenli bir şekilde inşa edilmesi ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmalarıdır." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Bakanlar Kurulu Toplantılarının birinci gündem maddesinin deprem ve deprem konutları olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesindeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz özellikle deprem bölgelerimizi tek tek gezip oradaki olanı biteni önümüzdeki günlerde bizim yaptığımız planlamayı vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımız inşaat sayılarını, ne zaman teslim edeceğimizi, yerinde dönüşümle ilgili ne gibi bir yol tarzı, bir yol haritası izleyeceğimizi tek tek de izah etmeye çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir taraftan şehir merkezinin yeniden inşa ve ihyası, meydanların yapılması ve ana cadde üzerinde özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde burada yapılacak inşaatların konumunda izlediğimiz gibi tüm şehrin ileri gelenlerini, bir taraftan valimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz o şehrin söz sahibi olan her kim varsa, onları da davet ederek hem yaptığımız çalışmaları söylüyoruz, hem de onlardan gelecek şikayet varsa, istek varsa veyahut da tıkanan bir takım işler varsa bunları da dinlemeye çalışıyoruz."

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından deprem nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vira Haber