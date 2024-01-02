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Malazgirt’te Balık Bolluğu Yaşanıyor

Malazgirt’te Balık Bolluğu Yaşanıyor

Muş’un Malazgirt balık pazarında kurulan tezgâhlarında balık bolluğu yaşanıyor.

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Malazgirt ilçesinde sezon başında 70 ile 100 liraya kadar yükselen Murat Nehri balığı 40 liraya, aynalı sazan 60 liraya kadar düştü. Balık tezgâhlarında Murat Nehri balığının bolluğunu aktaran balıkçı Ramazan Yıldırım, ’’Balık sezonu çeşit olarak üç aydır aynı gidiyor. İlçemizde çok çeşit balık yok. Murat balığı ve sazan var. Havalar güzel gidiyor, bu da tezgâhlara bolluk olarak yansıyor. Bu sene tezgahlarımızda Murat balığı, sazan ve hamsi var. Murat balığı 40 liraya kadar fiyatı düştü. İyi hamsinin kilosu 40 ile 50 liraya satılıyor. Şu an vatandaşlar tarafından en çok Murat balığı tercih ediliyor’’ dedi.
Malazgirt Balıkçılar Çarşısı’nda balık almaya gelen vatandaş ise ’’Et fiyatları yükselince bizde Murat balığı alıyoruz çok ucuz. Tezgahlarda çok taze hamsi de var. Sürekli balık çarşısına uğruyoruz. Fiyatları genel olarak ucuz bulduk” diye konuştular.

Vira Haber 

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