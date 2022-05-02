Malta Bayraklı Kruvaziyer 'Mein Schiff Herz' Marmaris'te

Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman 1280 turist ve 641 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin, akşam Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.