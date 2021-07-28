Manavgat'ta büyük yangın: Yerleşim yerleri tahliye edildi

DHA’da yer alan habere göre, Manavgat’ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde dört noktada yangın çıktı. Saat 12:00 sıralarında başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve tarım alanları ile Sarılar Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine sıçradı.

Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı” dedi.

‘Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık‘

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise şunları söyledi: “Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Tahliye edilen yerleşim alanları var, can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz“

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Manavgat’a doğru yola çıktı.

Vira Haber