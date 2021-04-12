Manavgat'ta Tekneler Yandı

Manavgat'ta yat çekek yerinde özel bir firmaya ait çekek kanalında bulunan ve çalışanların kaldığı 'Yadigar' adlı 28 metrelik yatta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın aynı tekneye bağlı olarak bulunan 18 metrelik ahşap 'MR Travel' adlı tekneye de sıçradı. Yangın sebebiyle halatları kopan ve bağlı olduğu teknelerden ayrılarak Manavgat Irmağı'nda sürüklenen MR Travel tamamen yandı. Yangından yakında bulunan 'Yağmur-2' adlı tekne de etkilendi.

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle Yadigar ve MR Travel adlı tekneler kullanılamaz duruma geldi.

Vira Haber