Maratonda “Çevre” için koştular

Yarımca’da faaliyet gösteren DP World konteyner terminali denizlerdeki plastik kirliliğinin önlenmesi konusundaki farkındalık yaratan modern yaklaşımı ile tanınıyor. Geçtiğimiz 1 Haziran’da Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan kurum, Yarımca semt pazarında alışveriş yapanların naylon torbalarını alıp yerine ham bezden yapılmış, çok kullanımlık çantalar dağıtmış; bölgedeki okullara da denizlerdeki kirliliğe dikkat çeken afişler asmıştı. DP World’ün gönüllü çalışanları bu kez de mavi tişörtleriyle Vodafone İstanbul Maratonu’nda 10 kilometrelik parkuru koşarak denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çektiler.

Impac2030 global üyesi olan DP World, 40’tan fazla ülkedeki 78 limanındaki gönüllülerle Okyanus İnsiyatifi konusunda yıl boyunca farkındalık yaratmak üzere çalışmalar yaptı. Çevre kirliliği ile ilgili olarak Türkiye’de de Çöpüne Sahip Çık vakfı ile işbirliği yapan DP World Yarımca bugün koşulan Vodafone Istanbul Maratonu’na 80 gönüllü çalışanıyla katıldı. DP World Yarımca gönüllülerine koşu boyunca Kocaeli Universitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Murat Çemre Dilek antrenör olarak eşlik etti.

RITM ATÖLYESI

Gönüllü çalışanlar 10 kilometrelik parkuru koşarken Şirketin CEO’su Kris Adams 42 kilometrelik maratonun tamamını koştu. DP World Yarımca gönüllüleri 10K parkurunun bitiş noktası olan Eminönü Meydanı’nda Çöpüne Sahip Çık Vakfı eşliğinde bir ritim atölyesi düzenlediler. Çeşitli vurmalı çalgılarla yapılan atölyeyi DJENK DJ Cenk Sarkuş yönetti. Plastik kullanımının azaltımı için geliştirilen sloganlar ve “Çöpünü çöpe at” mottosu eşliğinde yapılan atölye çalışmasına diğer koşuculardan da geniş katılım oldu.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, liman işletmesinde sürdürülebilirlik konusuna verdikleri önemi vurgulayarak, şirketin bütünsellik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, sağlık, kadının iş yaşamında güçlendirilmesi ve eğitim konularında topluma yardımcı olmaya odaklandığını söyledi.

Vodafone İstanbul Maratonu’nun denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekmek ve başka kuruluşlara örnek olmak bakımından önemli olduğunu vurgulayan Adams, “DP World limanlarının küresel ölçekteki sürdürülebilir hedefleri arasında denizlerin temizlenmesi başta geliyor. Her şeyimizi borçlu olduğumuz denizleri korumak için biz de elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu bağlamda önce çalışanlarımızın, sonra da toplumun farkındalığı ve eğitimi büyük önem taşıyor. Maratona bu kadar geniş bir ekiple katıldığımız, gerek koşu esnasında, gerekse koşunun sonundaki flashmob’da ilgi çekebildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Vira Haber