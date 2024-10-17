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Marella Discovery, Bin 772 Turistle Alanya Limanı’na Demirledi

Marella Discovery, Bin 772 Turistle Alanya Limanı’na Demirledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde kruvaziyer yolcu gemisi içerisinde bin 772 turist ile Alanya iskelesine demir attı.

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Antalya’nın Alanya ilçesine, ‘Marella Discovery’ adlı kruvaziyer yolcu gemisi, mürettebat ile Alanya iskelesine ulaştı. Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan Bahama bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisinde çoğunlukla İngiliz turist olan bin 772 turist ve 745 mürettebat bulunuyor. Gelen turistler Alanya’nın eşsiz güzelliklerini görmek için tur otobüsleri ile yola çıktılar. Gemi bugün saat 17.00 Alanya iskelesinden ayrılarak Rodos adasına gidecek.

Vira Haber 


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