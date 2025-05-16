Marina Yönetim Sistemi ile Marinalarda Dijital Dönüşüm Başladı

Web tabanlı ve bulut altyapısına sahip olan Elektraweb Marina Yönetim Sistemi, marina operasyonlarının tek bir merkezden, hızlı ve verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Elektraweb, turizm ve konaklama sektöründeki dijitalleşme çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, marina işletmelerine özel geliştirdiği Marina Yönetim Sistemi’ni hizmete sundu. Web tabanlı ve bulut altyapısıyla geliştirilen bu sistem sayesinde, marina operasyonları artık tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetilebiliyor. Hem marina personeli hem de tekne sahipleri, internet bağlantısı olan her cihazdan sisteme kolaylıkla erişebiliyor; böylece süreçler hızlanıyor, verimlilik artıyor.

Sistemin sunduğu teknolojik altyapı sayesinde, ponton ve bağlama noktalarının doluluk durumu anlık olarak izlenebiliyor, kiralama işlemleri günlükten uzun vadeye kadar planlanabiliyor ve tüm teklif, sözleşme süreçleri dijital ortamda yürütülebiliyor. Faturalama, ödeme takibi gibi operasyonel konular ise sistem üzerinden hatasız ve hızlı biçimde takip edilebiliyor. Bu kapsamlı dijitalleşme, marina işletmelerine sadece zaman kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelir yönetimini optimize ederek müşteri memnuniyetini de üst seviyeye taşıyor.

Elektra Yazılım Grubu Başkanı Teoman İbili, geliştirdikleri sistemin sektöre kazandırdığı değer hakkında şu açıklamada bulundu:

“Marina yönetimi, yoğun dönemsel hareketliliğin ve yüksek müşteri beklentilerinin kesiştiği özel bir alan. Elektraweb olarak geliştirdiğimiz sistem, bu karmaşık yapıyı sadeleştiriyor; yöneticilere gerçek zamanlı kontrol, kullanıcılara ise şeffaf ve kolay erişim imkânı sunuyor. Dijitalleşen marina yönetimi sayesinde hem operasyonel maliyetler düşüyor hem de hizmet kalitesi sürdürülebilir şekilde yükseliyor.”

Vira Haber