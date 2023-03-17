MarinTurk Marinaları'ndan Tekne Sahiplerine Özel Kampanya

MarinTurk Marinaları; Göcek ve İstanbul’da yıllık bağlama yapan tekne sahiplerine özel avantajlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Buna göre, teknesini MarinTurk Marinaları’na yıllık bağlayan tekne sahipleri, ana hizmetlerden kazanacakları MarinPara’ları yan hizmetlerde ve diledikleri MarinTurk lokasyonlarında harcayabilecekler.

Yapılan her harcamanın MarinPara’ya dönüştüğü bu akıllı harcama modelinde, tekne sahipleri yıllık bağlama sözleşmesi yaptığı andan itibaren MarinPara kazanmaya başlıyor. Sözleşme süresince kazandıkları MarinPara’ları da, MarinTurk İstanbul City Port, Göcek MarinTurk Village Port ve Göcek MarinTurk Exclusive marinalarında kullanabiliyor.



