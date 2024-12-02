Marmara Denizi Ulaşımına Poyraz Engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle birçok balıkçı teknesi seferlerini iptal ederek limanlara döndü. Özellikle küçük balıkçı tekneleri olumsuz hava şartlarından etkilenirken, büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Tekirdağ sahilinde dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulurken, kıyı bölgelerinde dev dalgaların kara ile buluşması dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, poyraz fırtınasının bölgede etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Balıkçılar ise poyraz sona erene kadar denize açılmayı planlamadıklarını ifade etti.

Vira Haber