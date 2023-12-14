Marmara Denizi’nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Vira Haber
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