İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Marmara Denizi’nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi’nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi’nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

A+A-

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.