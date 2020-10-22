Marmara Denizi'nde 3 Metre Uzunluğunda Kılıç Balığı Yakalandı

Bu sezon Marmara Denizi'nde yakalanan bu büyüklükteki ilk kılıç balığı, Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı esnafı Vedat Kara'nın tezgahında sergileniyor.

Vedat Kara, 3 metre uzunluğunda 160 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının Marmara Denizi'nde tutulduğunu ve bu bölgede avlanan ilk kılıç balığı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sonra bu büyüklükte bir kılıç balığının ilk kez avlandığını belirten Kara, "Balık cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenecek. Eti satıldıktan sonra da Beylikdüzü'ndeki Balıkçılık Müzesi'nde iskeleti sergilenmeye devam edecek." diye konuştu.

Vira Haber