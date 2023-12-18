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Marmara Denizi’nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi’nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 23.53’te meydana geldi. 4,1 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi’nde meydana gelirken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde uzaklığı ise 8.52 kilometre oldu. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak ölçüldü.

Vira Haber

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