Marmara Denizi'nde Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
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Etiketler : meteoroloji, marmara, fırtına, deniz
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