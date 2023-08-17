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Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

 Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vira Haber

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