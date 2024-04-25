Marmara Denizi'nde Kayıp Mürettebata Ait Olduğu Tahmin Edilen Ceset Bulundu
Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat’ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
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Cesedin, batan geminin kayıp 2 mürettebatından birine ait olduğu tahmin ediliyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülürken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Marmara Denizi, Kayıp Mürettebat, Ceset, Batuhan A
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