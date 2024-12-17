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Marmara Denizi'nde Lodos Sonrası Kıyılara Kızıl Yosun Vurdu

Marmara Denizi'nde Lodos Sonrası Kıyılara Kızıl Yosun Vurdu

 Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosunlar birikti.

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Lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgalar kıyıya kızıl yosun taşırken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu ilginç manzarayla karşılaştı. Süleymanpaşa sahil şeridinde birçok noktada yoğun şekilde biriken yosunlar, doğal bir görüntü oluşturdu. Balıkçılar, zaman zaman kıyılara gelen kızıl yosunların zararlı olmadığını ve herhangi bir tedirginlik oluşturmadığını, fırtınanın yönünü değiştirmesiyle yosunların denize geri gideceğini ifade etti.

Vira Haber 


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