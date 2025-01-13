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Marmara Denizi'nde Müsilaj Alarmı

Marmara Denizi'nde Müsilaj Alarmı

Marmara Denizi Bakırköy ve Yeşilköy açıklarında yeniden görülen müsilaj tedirginlik oluşturdu.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 Ocak sabahı hayalet ağ toplamak için Bakırköy-Yeşilköy açıklarında denize daldı. Ekipler, 0-25 metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı. Yer yer yoğunlaşan müsilajı su altında kamera ile görüntüledi. Müsilaj yoğunluğunun 0-25 metre arası olduğunu belirten ekipler, 25 metreden sonrası yoğunluğun daha az olduğunu ifade etti.

Vira Haber 


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