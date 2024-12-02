Marmara Denizi'nde Müsilaj Yüzeye Ulaştı



Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Prof. Dr. Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Sarı, acil olarak eylem planlarının aktif edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Mudanya Güzelyalı ve Yalova Çınarcık Esenköy Balıkçı Barınağı'nda vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri, müsilajın artık deniz yüzeyine ulaştığını gözler önüne serdi.



Vira Haber