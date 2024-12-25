Marmara Denizi'nde Ölü Yunus Balığı Bulundu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kurbağa Adamlar ve Gemi Adamı ekipleri, rutin denetimler sırasında kıyıya yakın bir alanda deniz yüzeyinde hareketsiz bir yunus balığı fark etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kıyıya çıkarılan yunus balığının ölü olduğu belirlendi. Vücudunda çürükler olduğu belirlenen yunus balığının yaklaşık bir ay önce denizde öldüğü ve dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklendiği tahmin ediliyor.

Olayın ardından belediye ekipleri, ölü yunusun kaldırılması için çalışma gerçekleştirdi.

Vira Haber