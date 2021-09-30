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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

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Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, rüzgarın dinmesini bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Vira Haber

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